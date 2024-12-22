В Центральном районе Волгограда уберут паутину проводов

Центральный район Волгограда «освободят» от воздушных сетей. В рамках проекта «Чистое небо» на улицах Краснознаменская, Комсомольская и проспекте Ленина уже убрано под землю 7,5 километров оптоволоконных линий связи. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, рабочие демонтировали 4,5 километров устаревших проводов, а в следующем году с опор исчезнут еще 14 километров сетей.