В Центральном районе Волгограда уберут паутину проводов

Центральный район Волгограда «освободят» от воздушных сетей. В рамках проекта «Чистое небо» на улицах Краснознаменская, Комсомольская и проспекте Ленина уже убрано под землю 7,5 километров оптоволоконных линий связи. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, рабочие демонтировали 4,5 километров устаревших проводов, а в следующем году с опор исчезнут еще 14 километров сетей.
— Эта территория стала пилотной, где стартовал проект. Благодаря его реализации навесные провода заменят на подземные, что позволит улучшить внешний облик города, повысить надежность и безопасность коммуникаций, — уточнили в комитете информационных технологий по региону.
Благодаря проекту, подземные линии меньше подвержены обрывам и перебоям в работе, особенно во время ураганов и снегопадов. Вместе с тем, уборка воздушных сетей повышает надежность и качество связи.