Топ-5 российских сериалов 2024 года: выбор «Газеты.Ru»

В современном российском кино Иван Соснин давно зарекомендовал себя ведущим специалистом по двум вещам: гуманизму и жанру роуд-муви. В его полнометражном дебюте, альманахе «Иваново счастье», вахтовик Иван, который работает в тысячах километров от дома, вспоминает истории своих попутчиков в плацкартном вагоне. А в «Далеких близких» сын, занимающийся перегоном машин, везет отца на встречу с возлюбленной через всю страну. Сериал «Юг» значительно расширяет арсенал транспортных средств в фильмографии Соснина и охватывает все пригодные для человеческого перемещения стихии. Щипать душу тут начинают с первых минут и не прекращают до последних, когда неожиданный финал обескураживает зрителя своей пронзительностью. И в то же время дарит надежду на то, что самые глубокие раны могут быть исцелены, — просто не всегда так, как рассчитываешь.