МЧС сделало заявление об использовании бенгальских огней и хлопушек в Беларуси

В МЧС обратили внимание на то, что, согласно правилам пожарной безопасности, в зданиях, хозстроениях и сооружениях нельзя использовать пиротехнические изделия. Однако исключение составляют лишь пиротехнические изделия, которые соответствуют I классу опасности по техрегламенту Таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».