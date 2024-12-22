МЧС сделало заявление об использовании бенгальских огней и хлопушек в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В официальный телеграм-канал ведомства поступил вопрос от белоруса, который спрашивал, можно ли в жилом здании использовать различные пиротехнические средства: бенгальские огни, хлопушки, холодные искры и другие.
В МЧС обратили внимание на то, что, согласно правилам пожарной безопасности, в зданиях, хозстроениях и сооружениях нельзя использовать пиротехнические изделия. Однако исключение составляют лишь пиротехнические изделия, которые соответствуют I классу опасности по техрегламенту Таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».
«К I классу опасности относят хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что класс опасности, а также порядок использования должны быть указаны в эксплуатационной документации, которую следует изучить перед тем, как купить пиротехнические изделия.
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