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Новый общественный каток открылся в Челябинске

Об этом горожан проинформировала пресс-служба администрации столицы Южного Урала.

Источник: Getty Images via Unsplah+

Место для катания на коньках накануне было открыто в арт-сквере на набережной Миасса со стороны улицы Свободы.

Для удобства посетителей каток оборудован тёплой раздевалкой, которая работает 9 до 21, в выходные дни до 22. Вход на него абсолютно бесплатный, покататься на коньках может любой желающий.

Ранее, в конце ноября состоялось открытие общественного катка в парке культуры и отдыха имени Терешковой. Он работает со вторника по пятницу, сеансы катания начинаются каждые полтора часа с последующим получасовым перерывом на технические работы.

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