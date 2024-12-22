Новый общественный каток открылся в Челябинске

Место для катания на коньках накануне было открыто в арт-сквере на набережной Миасса со стороны улицы Свободы.
Для удобства посетителей каток оборудован тёплой раздевалкой, которая работает 9 до 21, в выходные дни до 22. Вход на него абсолютно бесплатный, покататься на коньках может любой желающий.
Ранее, в конце ноября состоялось открытие общественного катка в парке культуры и отдыха имени Терешковой. Он работает со вторника по пятницу, сеансы катания начинаются каждые полтора часа с последующим получасовым перерывом на технические работы.