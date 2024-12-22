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В Омске состоялось торжественное награждение чемпионов России по фигурному катанию

По-новогоднему яркая «G-Drive Арена» стала центром проведения торжеств.

Источник: Комсомольская правда

Омск стал центральным городом фигурного катания в 2024 году. Красочно оформленная «G-Drive Арена» достойно встретила важнейший спортивный турнир России. Именно здесь состоялись старты лучших фигуристов страны в разных категориях: одиночное, парное катание, спортивные танцы на льду.

Отметим, что турнир принес несколько сенсаций. Одна из них — результаты мужчин-одиночников. Все призеры — воспитанники одной спортивной школы «Звёздный лёд». Подобных случаев не было со времён Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

Победители и призёры:

Танцы на льду:

Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — золото;

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Москва/Самарская область) — серебро;

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — бронза.

Екатерина КРАСНОВА.

Спортивные пары:

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — золото;

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — серебро;

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Москва) — бронза.

Женское одиночное катание:

Аделия Петросян — золото;

Дарья Садкова — серебро;

Алина Горбачёва — бронза.

Мужское одиночное катание:

Владислав Дикиджи — золото;

Глеб Лутфуллин — серебро;

Евгений Семененко — бронза.

«Важно, что именно в Омске стало известно о возможности участия наших фигуристов в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года. Убежден, что наши российские спортсмены в очередной раз докажут, что они лучшие! Уверен, что чемпионат станет стимулом для занятий массовым спортом нашей молодёжи и появлении новых чемпионов. Поздравляю всех победителей и призёров! До новых встреч!», — отметил Виталий Хоценко, комментируя итоги соревнований.

Церемония награждения завершилась яркими показательными выступлениями, подарив болельщикам незабываемые впечатления.