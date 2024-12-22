В Омске состоялось торжественное награждение чемпионов России по фигурному катанию

«Важно, что именно в Омске стало известно о возможности участия наших фигуристов в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года. Убежден, что наши российские спортсмены в очередной раз докажут, что они лучшие! Уверен, что чемпионат станет стимулом для занятий массовым спортом нашей молодёжи и появлении новых чемпионов. Поздравляю всех победителей и призёров! До новых встреч!», — отметил Виталий Хоценко, комментируя итоги соревнований.