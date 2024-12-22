На Камчатке нашли пропавший три дня назад самолет Ан-2

Спасателям удалось найти самолет Ан-2, пропавший с радаров днем 19 декабря. Оба пилота и пассажир выжили. У одного из них открытая черепно-мозговая травма. Три дня они выживали под крылом воздушного судна, жгли топливо и доедали продукты, имевшиеся на борту. Все это время они слышали сигналы о том, что их ищут, но не могли ответить из-за плохой погоды.