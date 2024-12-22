В МЧС Башкирии предупредили о снегопадах, снежных заносах и накатах

В Башкирии 23 декабря пообещали ухудшение погодных условий. По информации МЧС республики, на территории региона ожидают сильные снегопады, гололедицу и снежные накаты с заносами.
Спасатели сообщили, что скорость ветра составит 7−12м/с. Ночью и днем температура воздуха составит −2,-7°, ночью по югу до −9,-14°. На дорогах пообещали ухудшение видимости до 1−2 км.
В Уфе пообещали облачную погоду, мокрый снег, снежные заносы, накаты и ветер со скоростью 7−12 м/с, местами порывы усилятся до 15 м/с.
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