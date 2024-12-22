Елки в Воронеже 2024 — 2025: куда сходить с детьми

Формат спектакля-игры удет интересен малышам, которые не могут усидеть на месте. Главной героине этой истории приснился незабываемый сон про Новый год. В нем девочке предстоит присоединиться к Снежной фее, чтобы спасти праздник. А помогут ей в этом маленькие зрители. Участников спектакля-игры ждет завораживающий театр теней, а еще песни, танцы и даже игра в снежки. Интерактивные представление проходит для детей разных возрастных групп: от 0 до 3 лет (более спокойные игры и аккуратная работа актеров) и от 3 до 6 лет (чуть более подвижные игры, участие Деда Мороза, который не появляется на событиях в младшей «группе»).