Елки в Воронеже 2024 — 2025: куда сходить с детьми

«Щелкунчик»
В ТЮЗе стартовали премьерные показы спектакля «Щелкунчик». История Гофмана уже давно превратилась в новогоднюю классику для всей семьи. Постановка воронежского театра — наиболее подробная драматическо-музыкальная версия знакомой всем сказки про Фрица, Мари, капризную принцессу, твёрдый орех Кракатук и, конечно, кошмарную мышь, которую побеждает тот самый Щелкунчик.
Когда: 18 декабря — 12 января
Где: ТЮЗ (ул. Дзержинского, 10а)
Сколько стоит: 550 рублей
Возрастное ограничение: 6+
«Сон в зимнюю ночь»
Формат спектакля-игры удет интересен малышам, которые не могут усидеть на месте. Главной героине этой истории приснился незабываемый сон про Новый год. В нем девочке предстоит присоединиться к Снежной фее, чтобы спасти праздник. А помогут ей в этом маленькие зрители. Участников спектакля-игры ждет завораживающий театр теней, а еще песни, танцы и даже игра в снежки. Интерактивные представление проходит для детей разных возрастных групп: от 0 до 3 лет (более спокойные игры и аккуратная работа актеров) и от 3 до 6 лет (чуть более подвижные игры, участие Деда Мороза, который не появляется на событиях в младшей «группе»).
Когда: 21 декабря — 3 января
Где: Комиссаржевской, 15а
Сколько стоит: от 2500 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Поезд магических приключений
В необычное путешествие на магическом поездке зовут этой зимой малышей. По пути зрителей ждет насыщенная развлекательная программа, основанная на сказочном мире Гарри Поттера. Каждый гость перед посадкой получит волшебную палочку и подарок, узнает, на какой факультет зачислен и проведет в мире «чародейства и волшебства» целых 2,5 часа.
Когда: 22 декабря — 26 января
Где: отправление с вокзала «Воронеж-1» (маршрут «Воронеж — Графская — Воронеж»)
Сколько стоит: 2500 рублей
Возрастное ограничение: 6+
«На неведомых дорожках»
В детском городе профессий КидБург в новогодние праздники устраивают тематическое интерактивное представление «На неведомых дорожках». Маленьких зрителей ожидает знакомство с домовенком Шушей и его кумиром — нестареющей Бабой Ягой, которую тот всегда мечтал увидеть. Шуше нужно помирить Ягу с Дедом Морозом. На пути его и его друзей ждет череда неожиданных препятствий, затейливых игр и встреч.
Когда: 26 декабря — 8 января
Где: КидБург (сити-парк «Град»)
Сколько стоит: 2200 рублей
Возрастное ограничение: 4+ (дети младше 7 лет — только в сопровождении взрослых).
«Снежная королева»
Артисты театра им. Вахтангова переложили на язык современного театрального искусства классическую «Снежную королеву». Зрителям обещают показать увлекательную историю про сильную девочку Герду, которая повзрослела и научилась преодолевать испытания судьбы, а ее дружба с Каем переросла в настоящую любовь.
Когда: 26 декабря — 27 декабря
Где: Дом актера (ул. Дзержинского, 5)
Сколько стоит: от 1000 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Представление «Щелкунчик»
Фея Драже приглашает малышей на свой незабываемый новогодний бал. По взмаху ее волшебной палочки все елочные игрушки оживают, а вместе с ними и тот самый Шелкунчик. Крысиный король так и норовит испортить веселье. Однако ему вряд ли это удастся, ведь в волшебном королевстве нет места грусти. Зрителей этого представления ждет интерактивное шоу с потрясающими костюмами и увлекательными заданиями.
Когда: 28 декабря
Где: студия «История» (Московский проспект, 9)
Сколько стоит: 2500 рублей
Возрастное ограничение: 0+
«Тайна шоколадной фабрики. Новые главы»
Всем сладкоежкам срочно нужен билет на Шоколадную фабрику эксцентричного и гениального Вилли Вонки. На производстве сломался конвейер, а чтобы его починить маленьким гостям вместе с мастером предстоит посетить шоколадные цеха, восстановить рецепт невидимых батончиков и научиться договариваться с Умпа-Лумпами, без которых создание сказочных лакомств было бы невозможно. Зрителей ждет полноценное погружение в историю благодаря 3D-декорациям и затягивающему словно нуга сюжету.
Когда: 28 декабря — 4 января
Где: спортивный комплекс «Гран-При» (ул. Ворошилова, 1а)
Сколько стоит: от 500 рублей
Возрастное ограничение: 6+
«Звёздная сказка»
Культовые герои советского мультика Ежик и Медвежонок готовы составить компанию маленьким воронежцам в удивительном путешествии по ночному звездному небу. Во время «прогулки» малыши узнают, почему так важно заботиться об окружающей среде, зачем ценить дружбу и почему нужно всегда верить в мечту. Перед показом интерактивного спектакля в фойе театра зрителей ждет традиционная интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Когда: 29 декабря — 8 января
Где: Воронежский концертный зал (ул. Театральная, 17)
Сколько стоит: 500 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Новогодние приключения блогера
В канун Нового года юный блогер, который с головой живет в онлайн-мире, состоящим из видео и лайков внезапно попадает в настоящую сказку. Здесь ему предстоит встретиться с Бабой Ягой и Кощеем Бессмертным, познакомиться с Богатырем и другими не менее сказочными обитателями. Ну, а попасть домой ему помогут Дед Мороз и Снегурочка, если он найдет к волшебникам дорогу и справится со всеми заданиями.
Когда: 30 декабря — 12 января
Где: Eventuki (ул. Фридриха Энгельса, 52, −1 этаж)
Сколько стоит: 2000 рублей — детский билет, 500 рублей — взрослый
Возрастное ограничение: 0+
«Колесо чудес»
Телеканал МУЛЬТ устраивает в Воронеже незабываемое новогоднее шоу, во время которого на одной сцене соберутся Синий трактор, Царевны, Лунтик, Матроскин и Шарик из «Простоквашино», Волк и Заяц из «Ну, погоди!» и другие герои любимых мультиков. Зрителей ждет полноценная сюжетная история, сопровождаемая визуальными спецэффектами, добрым юмором и акробатическими номерами. А еще на представление можно будет принести письмо Деду Морозу. Одно из желаний он исполнит прямо во вемя представления.
Когда: 2 и 3 января
Где: МТС Live Hall (сити-парк «Град»)
Сколько стоит: от 990 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Новогодние приключения Эльзы и ее друзей
В увлекательное новогоднее приключение приглашают и герои интерактивного спектакля по мотивам мультика «Холодное сердце», Эльза и ее друзья. Сказочная история не только подарит новогоднее настроение, но и позволит поверить в чудо. Зрителей ждет серебряное шоу, подарки от Деда Мороза. А чтобы событие запомнилось, на представлении будет работать фотограф.
Когда: 2 — 7 января
Где: Eventuki (ул. Фридриха Энгельса, 52, −1 этаж)
Сколько стоит: от 400 рублей
Возрастное ограничение: 3+
«Дед Мороз в розыске»
Интерактивную новогоднюю программу подготовил в преддверии зимних праздников и Воронежский океанариум. Юным зрителям предлагают отыскать Деда Мороза, поскольку прежний ушел на пенсию. Придется проявить смекалку и ловкость. В непростом деле ребятам будут помогать добрые эльфы. В завершении всех ждет веселая бумажная дискотека. И конечно не обойдется без знакомства с подводным волшебником.
Когда: 28 декабря — 7 января
Где: Воронежский океанариум (сити-парк «Град»)
Сколько стоит: от 2700 рублей
Возрастное ограничение: 6+
Детективное агентство Деда Мороза
Парк семейного отдыха «Нелжа.ру» ждет ребят на встречу с героями Вселенной Гарри Поттера, вместе с которыми участникам маленького приключения предстоит погрузиться в мир тайн и загадок, которыми полон местный лес. Ребятам придется пройти новогодний квиз, познакомиться с главным зимним волшебником и встретиться с Клювокрылом. Без сладких подарков не уйдет никто.
Когда: 2 — 8 января
Где: «Нелжа.ру»
Сколько стоит: 2250 рублей
Возрастное ограничение: +
«Чудесатый Новый год»
Ну, а совсем юных посетителей Воронежского океанариума ждет новогодняя приключенческая история с героями «Алисы в стране чудес» Злая королева решила испортить праздник, потому что ей показалось, будто ее на него не пригласили. Храброй девочке Алисе и ее друзьям необходимо срочно все исправить, чтобы устроить самую чудесатую новогоднюю вечеринку.
Когда: 2 — 7 января
Где: Воронежский океанариум (сити-парк «Град»)
Сколько стоит: от 2700 рублей
Возрастное ограничение: 0+
«Книжная девочка»
События этой истории проходят не где-нибудь в сказочном королевстве, а на книжной полке. Каждая полка — этаж, а на чердаке находится «Лес заблуждений». Там между «облаков настроений» парят летающие морские скаты, которые светятся в темноте, а под ногами переливается синим море. Маленькие куклы путешествуют между книжками, ловят светлячков и собирают звезды прямо с небосвода. Зачем? Об этом узнают зрители, посетившие авторский театр «Саквояж» в январе.
Когда: 12 января
Где: авторский театр «Саквояж» (ул. Плехановская, 42)
Сколько стоит: 800 рублей
Возрастное ограничение: 0+