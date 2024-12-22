Charli XCX и Post Malone получили дополнительные номинации на «Грэмми»

Charli XCX и Post Malone поборются за победу в номинации «Лучшая упаковка записи» на премии «Грэмми-2025». Их альбомы BRAT (2024) и F-1 Trillion (2024) были изначально включены в эту категорию. Однако раньше не было указано, что артисты работали над лонгплеями также как арт-директоры. Сейчас американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи внесла исполнителей в списки.