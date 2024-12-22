Charli XCX и Post Malone получили дополнительные номинации на «Грэмми»

Charli XCX и Post Malone поборются за победу в номинации «Лучшая упаковка записи» на премии «Грэмми-2025». Их альбомы BRAT (2024) и F-1 Trillion (2024) были изначально включены в эту категорию. Однако раньше не было указано, что артисты работали над лонгплеями также как арт-директоры. Сейчас американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи внесла исполнителей в списки.
Все обновления отражены в текущем перечне изменений «Грэмми».
Таким образом, количество номинаций у Charli XCX и Post Malone увеличилось с семи до восьми у каждого. Теперь они опережают Билли Айлиш и Кендрика Ламара, у которых по семь номинаций. Однако рекордсменом этого года все равно остается Бейонсе, претендующая на победу в 11 номинациях.
Ранее Charli XCX призналась, что выбрала простую обложку с текстом для альбома BRAT, чтобы сэкономить.