В Воронежской области изменят расписание двух электричек

С начала 2025 года изменят расписание электричек «Жердевка — Поворино» и «Борисоглебск — Поворино». Об этом сообщили в пресс-службе пригородной пассажирской компании (ППК) «Черноземье».
Электричка № 6630 «Жердевка — Поворино» в новогодние праздники будет ездить еще и по средам и пятницам (соответственно 1, 3 и 8 января). Поезд будет отправляться в 16.00 и прибывать на конечную станцию в 18.41.
В то же время электричка с тем же номером, но следующая по маршруту «Борисоглебск — Поворино», в эти же дни будет отменена. В январе этот поезд будет ездить 2, 4, 5, 6 и 7 января.