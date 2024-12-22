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На столицу Башкирии обрушился сильный снегопад

Проводится обработка улиц и пешеходных зон противогололедными реагентами.

Сейчас в Ричмонде: -5° 2 м/с 68% 769 мм рт. ст. +3°
Источник: Агентство «Москва»

На Уфу обрушился сильный снегопад. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава администрации Кировского района города Илвир Нурдавлятов.

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Для уборки снега задействовано 24 единицы техники, дополнительно привлечена и другая техника. В первую очередь очищаются от снега центральные улицы, автобусные маршруты, остановочные карманы, тротуары и пешеходные переходы.

Проводится обработка улиц и пешеходных зон противогололедными реагентами. Жителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и проявлять осторожность в условиях снегопада и гололедицы.