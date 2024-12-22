На столицу Башкирии обрушился сильный снегопад

На Уфу обрушился сильный снегопад. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава администрации Кировского района города Илвир Нурдавлятов.
Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Для уборки снега задействовано 24 единицы техники, дополнительно привлечена и другая техника. В первую очередь очищаются от снега центральные улицы, автобусные маршруты, остановочные карманы, тротуары и пешеходные переходы.
Проводится обработка улиц и пешеходных зон противогололедными реагентами. Жителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и проявлять осторожность в условиях снегопада и гололедицы.