Гололед и метель: штормовое предупреждение объявлено в Астане и ряде регионов Казахстана

23 декабря в Астане временами ожидается низовая метель.
На севере, востоке, юге Акмолинской области завтра также обещают низовую метель. Ночью и утром на востоке области ожидается туман.
Завтра днем в Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юге, западе области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке области ожидается туман.
23 декабря на севере Костанайской области прогнозируют низовую метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман.
Ночью и утром в горных районах области Жетісу обещают туман. Ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Аналогичная погода ожидается и в области Абай и ВКО.
23 декабря на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области завтра также туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный на горных перевалах области 15−20 м/с.
Туман завтра накроет и Павлодарскую область. 23 декабря днем на юго-западе Атырауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный днем на северо-востоке области порывы 15−20 м/с.
Гололед и туман обещают завтра и на западе Западно-Казахстанской области.
23 декабря ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области, днем на севере, востоке области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области туман.