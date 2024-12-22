Из Ростова до Крымского моста стало возможным добраться за пять часов

По его словам, с учетом открытия новой автодороги, добраться из Москвы до Крымского моста теперь можно за 16 часов, а из Краснодара — всего за два часа. Соответственно, если взять в расчет трехчасовой путь от Ростова-на-Дону до Краснодара, добраться до Крыма из донской столицы можно будет всего за пять часов.