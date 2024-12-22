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Из Ростова до Крымского моста стало возможным добраться за пять часов

Сегодня, 22 декабря, президент России Владимир Путин дал старт движению платной скоростной магистрали от Краснодара до хутора Белый с прямым выездом на Крымский мост.

Источник: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Это почти 120 км совершенно новой дороги. Трасса перенаправит транзитный поток в обход столицы Краснодарского края и других населенных пунктов, что позволит избежать многокилометровых пробок, особенно в летний сезон, подчеркивает мэр столицы Кубани Евгений Наумов.

По его словам, с учетом открытия новой автодороги, добраться из Москвы до Крымского моста теперь можно за 16 часов, а из Краснодара — всего за два часа. Соответственно, если взять в расчет трехчасовой путь от Ростова-на-Дону до Краснодара, добраться до Крыма из донской столицы можно будет всего за пять часов.

Напомним, ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь после прямой линии с Владимиром Путиным, где президент затронул тему строительства «кольцевой» автомагистрали вокруг Азовского моря, написал в своем Telegram-канале, что для реализации этого проекта в регионе необходимо привести в порядок часть трассы на Северном обходе Ростова и завершить второй этап строительства Западной хорды.