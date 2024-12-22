Благотворительная акция в Уфе помогла вернуть хозяевам потерянного щенка

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что благодаря акции «Ищу человека» местные жители смогли найти потерянного щенка. Оказалось, что хозяева искали своего питомца и узнали по фотографии благодаря акции.
— Приятные результаты нашей акции! Нашелся потеряшка, — рассказал глава администрации.
Рыжего найденыша, по словам Мавлиева, зовут Батон. Сейчас он вместе со своими хозяевами, которые признались, что до сих пор не верят своему счастью.
Акция прошла в парке Лесоводов 21 декабря. Мавлиев отметил, что в муниципалитете намерены проводить ее на постоянной основе.
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