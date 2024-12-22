Фронтмен Amen Кейси Кэос скончался в возрасте 59 лет

Стало известно о смерти солиста американской рок-группы Amen Кейси Хмелинского, известного под псевдонимом Кейси Кэос. Ему было 59 лет. Пост с официальным подтверждением этой трагичной новости был опубликован в социальных сетях коллектива.
«За последние 5−6 лет в Amen произошло много событий, о которых мы не сообщали. Кейси любил и ценил вашу поддержку и всегда хотел дождаться завершения работы, а не делиться незаконченным материалом», — говорится в сообщении.
В посте также было написано, что оставшиеся участники собираются подумать о том, как почтить память Кейси Кэоса, чтобы «его гений, талант и сердце были воспеты миром и людьми».
Группа Amen была сформирована в 1994 году. После воссоединения в 2014 году на фестивале Knotfest коллектив почти не выступал. В 2015-м Amen планировали выпустить новый альбом, однако лонгплей так и не увидел свет.
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