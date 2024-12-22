Сбой работы валидаторов случился на станции метро «Каменная Горка» в Минске. Об этом рассказали в пресс-службе минского метрополитена.
В сообщении сказано, что в воскресенье около 15.29 на станции минского метро «Каменная Горка» случился сбой работы валидаторов на турникетах по технических причинах. Уточняется, что в 15.31 специалистами метрополитена была восстановлена работа валидаторов. В пресс-службе уточнили, что валидаторы после этого стали работать в штатном режиме. Минский метрополитен принес извинения пассажирам за доставленные неудобства в течение двух минут.
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