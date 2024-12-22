Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбой работы валидаторов случился на станции метро «Каменная Горка» в Минске

В Минске сбор работы валидаторов произошел на станции «Каменная Горка» 22 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Сбой работы валидаторов случился на станции метро «Каменная Горка» в Минске. Об этом рассказали в пресс-службе минского метрополитена.

В сообщении сказано, что в воскресенье около 15.29 на станции минского метро «Каменная Горка» случился сбой работы валидаторов на турникетах по технических причинах. Уточняется, что в 15.31 специалистами метрополитена была восстановлена работа валидаторов. В пресс-службе уточнили, что валидаторы после этого стали работать в штатном режиме. Минский метрополитен принес извинения пассажирам за доставленные неудобства в течение двух минут.

Кстати, общественный транспорт Минска будет работать бесплатно 26 января.

Тем временем МЧС сделало заявление об использовании бенгальских огней и хлопушек в Беларуси.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на МКАД в массовом ДТП.