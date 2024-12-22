Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодые тяжелоатлеты Узбекистана успешно стартовали на ЧА в Катаре

Все медали завоевали девушки, выступавшие в весовой категории до −59 кг.

Источник: БЕЛТА

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Молодые тяжелоатлеты Узбекистана успешно стартовали на чемпионате Азии в Катаре, сообщает НОК.

В копилке сборной республики — шесть медалей разного достоинства.

«В рамках прошедшего соревновательного дня соотечественникам удалось записать в актив делегации 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль», — говорится в сообщении.

Авторами наград стали спортсменки, выступавшие в весовой категории −59 кг.

Золото:

−59 кг: Маржона Абдуллаева (юниоры, рывок);

−59 кг: Маржона Абдуллаева (юниоры, толчок);

−59 кг: Маржона Абдуллаева (юниоры, двоеборье).

Серебро:

−59 кг: Нигора Абдуллаева (молодежь, рывок);

−59 кг: Нигора Абдуллаева (молодежь, двоеборье).

Бронза:

−59 кг: Нигора Абдуллаева (молодежь, толчок).