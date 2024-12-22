Молодые тяжелоатлеты Узбекистана успешно стартовали на ЧА в Катаре

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Молодые тяжелоатлеты Узбекистана успешно стартовали на чемпионате Азии в Катаре, сообщает НОК.
В копилке сборной республики — шесть медалей разного достоинства.
«В рамках прошедшего соревновательного дня соотечественникам удалось записать в актив делегации 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль», — говорится в сообщении.
Авторами наград стали спортсменки, выступавшие в весовой категории −59 кг.
Золото:
−59 кг: Маржона Абдуллаева (юниоры, рывок);
−59 кг: Маржона Абдуллаева (юниоры, толчок);
−59 кг: Маржона Абдуллаева (юниоры, двоеборье).
Серебро:
−59 кг: Нигора Абдуллаева (молодежь, рывок);
−59 кг: Нигора Абдуллаева (молодежь, двоеборье).
Бронза:
−59 кг: Нигора Абдуллаева (молодежь, толчок).