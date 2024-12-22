В Воронеже опубликовали график отключения газа в январе 2025 года

В январе 2025 года около 1600 жителей Воронежа останутся без газа. График его отключений опубликовали на сайте ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
Отключать газ начнут сразу после всех длинных праздников, включая Старый Новый год. То есть, с 14 января.
Без газа останутся жители восьми улиц:
Депутатская, 3, 9, 10, 14, 11, 16, 17;
Карла Либкнехта, 53, 55, 57, 74, 76;
Моисеева, 40, 42, 82, 84;
Ворошилова, 11, 13, 15;
Машиностроителей, 90, 92, 94;
Дорожная, 7а, 64, 44а;
Пеше-Стрелецкая, 70, 72;
Космонавтов, 7, 9.
Отключать газ будут с 8.00. Конкретные даты можно будет узнать здесь.
Напомним, опубликовали также график отключения электричества в предновогоднюю неделю.