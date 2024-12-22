В ожидании настоящей зимы: какой будет погода на предстоящей неделе

К середине недели осадки прекратятся, однако в ночные и утренние часы возможен туман, местами на дорогах — гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до −1°С, в некоторых районах — до −6°С. Днем в среду температура воздуха будет в пределах −1…+2°С.