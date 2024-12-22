В ожидании настоящей зимы: какой будет погода на предстоящей неделе

МИНСК, 22 дек — Sputnik. С 23 по 29 декабря зима температура воздуха в Беларуси составит около нуля, вероятна гололедица, таким прогнозом поделился синоптик Дмитрий Рябов.
Начало недели ожидается облачным, с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега, в дневные часы — дождя. Температура воздуха ночью составит от −3 до +2°C. В понедельник, 23 декабря, и вторник, 24 декабря, днем ожидается около 0.
К середине недели осадки прекратятся, однако в ночные и утренние часы возможен туман, местами на дорогах — гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до −1°С, в некоторых районах — до −6°С. Днем в среду температура воздуха будет в пределах −1…+2°С.
К четвергу погоду начнет диктовать антициклон, который придет с западной части Европы. По-прежнему без осадков, ночью — от −1°С до +5°С, а днем и в четверг, и в пятницу ожидается типично белорусское «каля нуля».
Что касается выходных, то по предварительному прогнозу, осадков не ожидается, в ночные и утренние часы возможен туман. Ночью столбики термометров опустятся до −2…-6°С, днем в субботу и воскресенье ожидается до −2°С.