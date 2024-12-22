«Сапсаны» могут пустить до Белгорода и Воронежа после стройки ВСМ

«Сапсан» входит в семейство высокоскоростных электропоездов Siemens Velaro. Немецкая компания Siemens разработала «Сапсаны» специально для России. В первый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом был запущен в 2009 году. Время в пути по железной дороге (около 650 км) составляет порядка четырех часов. Некоторое время работал также на маршруте из столицы до Нижнего Новгорода. После начала специальной военной операции России на Украине Siemens приостановил контракт на поставку новых «Сапсанов» и прекратил техническое обслуживание уже имеющихся.
Из Воронежа до Москвы быстрее всего по железной дороге (около 470 км) можно добраться на фирменном двухэтажном поезде почти за шесть с половиной часов. Из Белгорода путь в примерно 580 км на поезде «Ласточка» составляет около семи с половиной часов.
В августе 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что планирующуюся ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга нужно продлить до Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани, Донецка, Луганска и других городов. В сентябре того же года строительство высокоскоростной магистрали из столица до Адлера, которая будет проходить через Воронеж, оценивалось в 3,2 трлн руб.