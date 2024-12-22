«Сапсаны» могут пустить до Белгорода и Воронежа после стройки ВСМ

«Сапсан» входит в семейство высокоскоростных электропоездов Siemens Velaro. Немецкая компания Siemens разработала «Сапсаны» специально для России. В первый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом был запущен в 2009 году. Время в пути по железной дороге (около 650 км) составляет порядка четырех часов. Некоторое время работал также на маршруте из столицы до Нижнего Новгорода. После начала специальной военной операции России на Украине Siemens приостановил контракт на поставку новых «Сапсанов» и прекратил техническое обслуживание уже имеющихся.