Принс посмертно получит «Грэмми» за музыкальные жизненные достижения

Американский поп-певец Принс, скончавшийся весной 2016 года, будет удостоен награды за музыкальные жизненные достижения на специальной церемонии «Грэмми». Мероприятие пройдет 1 февраля 2025 года.
В число лауреатов премии также вошли Фрэнки Беверли, The Clash, Бобби Джонс, Тадж Махал, Роксана Шанте и Фрэнки Валли.
В этот же день попечительский совет «Грэмми» вручит награду Trustees Award. Она присуждается специалистам, внесшим значительный вклад в области звукозаписи. 1 февраля ей будут удостоены Эрролл Гарнер, Глин Джонс и Таня Леон.
Премию за технические достижения посмертно получит Лео Лерой Беранек.
Ранее Принс был посмертно введен в Зал славы авторов песен в родном для музыканта городе Миннеаполисе.