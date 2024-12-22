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Принс посмертно получит «Грэмми» за музыкальные жизненные достижения

Американский поп-певец Принс, скончавшийся весной 2016 года, будет удостоен награды за музыкальные жизненные достижения на специальной церемонии «Грэмми». Мероприятие пройдет 1 февраля 2025 года.

Источник: Звук

Американский поп-певец Принс, скончавшийся весной 2016 года, будет удостоен награды за музыкальные жизненные достижения на специальной церемонии «Грэмми». Мероприятие пройдет 1 февраля 2025 года.

В число лауреатов премии также вошли Фрэнки Беверли, The Clash, Бобби Джонс, Тадж Махал, Роксана Шанте и Фрэнки Валли.

В этот же день попечительский совет «Грэмми» вручит награду Trustees Award. Она присуждается специалистам, внесшим значительный вклад в области звукозаписи. 1 февраля ей будут удостоены Эрролл Гарнер, Глин Джонс и Таня Леон.

Премию за технические достижения посмертно получит Лео Лерой Беранек.

Ранее Принс был посмертно введен в Зал славы авторов песен в родном для музыканта городе Миннеаполисе.