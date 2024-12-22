Ректор Андрей Король назвал четыре новые специальности, которые откроют в БГУ

Ректор Белорусского государственного университета Андрей Король сказал в интервью телеканалу СТВ, какие новые специальности откроют в главном вузе республики в ближайшее время.
По словам Короля, в проработке у вуза находится четыре специальности. Ректор назвал, в частности, такие: «Интеллектуальная электроника» на факультете радиофизики и компьютерных технологий, «Компьютерное моделирование и разработка веб-приложений» на факультете социокультурных коммуникаций и «Мировая экономика и торговля».
— [Это] совместный продукт эконом-факультета и Института китаеведения имени Конфуция, — сказал Король.
Также ректор добавил, что в планах открытие специальности «Африканистика» на факультете международных отношений. Андрей Король подчеркнул:
— Это редкий случай. Обычно я слушаю предложения, и потом мы их шлифуем. В данном случае это будет открыто по моему пожеланию. Это будет специальность как крайне востребованная в целом для нашей страны, потому что комплексного знания очень большой, разнородной Африки, которая является уникальным партнером для нашей страны, нет нигде.
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