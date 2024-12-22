Ректор Андрей Король назвал четыре новые специальности, которые откроют в БГУ

— Это редкий случай. Обычно я слушаю предложения, и потом мы их шлифуем. В данном случае это будет открыто по моему пожеланию. Это будет специальность как крайне востребованная в целом для нашей страны, потому что комплексного знания очень большой, разнородной Африки, которая является уникальным партнером для нашей страны, нет нигде.