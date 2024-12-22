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Пожарный Дед Мороз пришёл к детям в Жетысу

В преддверии Нового года сотрудники ДЧС области Жетысу устроили праздничную акцию для детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Источник: МЧС РК

Дед Мороз в образе пожарного вручил сладости и рассказал о важности безопасности. Дети общались со спасателями и узнали о их работе.

О том, как дети встречали необычного деда, пожарные сняли трогательное видео.

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