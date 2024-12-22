Сапсаны перестанут курсировать между Петербургом и Москвой в 2028 году

Сапсаны могут запустить на направлениях Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода, и других. «Скорее всего, он [высокоскоростной поезд] заменит “Сапсан” на данном маршруте. При этом поезда “Сапсан” могут быть использованы на направлениях Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода, и других», — заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью ТАСС.