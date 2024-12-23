Ёлку Счастья открыли на острове Конном в Иркутске

«В нашем городе сложилась хорошая традиция: украшать общественные пространства вместе с иркутянами. Уже 7 лет подряд мы проводим подобные акции, когда люди вешают ёлочные украшения на деревьях в парках и скверах, загадав при этом желания. С удовольствием присоединился к сегодняшнему мероприятию. Ёлка, которую наряжали вместе с остальными деревьями, примет участие во всероссийском конкурсе, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. — “Счастье чистой воды” стало настоящим брендом Иркутска. Благодаря этому проекту о нас знают по всей стране. Поэтому внедряем эту концепцию в городскую среду. Так, например, фасад нового детского сада на Лисихе, а также подпорная стенка около учреждения украшены сюжетами об озере Байкал и дочери его Ангаре».