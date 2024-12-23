Ёлку Счастья открыли на острове Конном в Иркутске

В Иркутске состоялось торжественное открытие ёлки Счастья (0+) на острове Конный. Каждый желающий смог украсить территорию вокруг лесной красавицы. Для этого администрация вместе с партнёрами мероприятия подготовили более 1 тысячи шаров. Все они выполнены в палитре белого, серебристого и синего цветов, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«В нашем городе сложилась хорошая традиция: украшать общественные пространства вместе с иркутянами. Уже 7 лет подряд мы проводим подобные акции, когда люди вешают ёлочные украшения на деревьях в парках и скверах, загадав при этом желания. С удовольствием присоединился к сегодняшнему мероприятию. Ёлка, которую наряжали вместе с остальными деревьями, примет участие во всероссийском конкурсе, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. — “Счастье чистой воды” стало настоящим брендом Иркутска. Благодаря этому проекту о нас знают по всей стране. Поэтому внедряем эту концепцию в городскую среду. Так, например, фасад нового детского сада на Лисихе, а также подпорная стенка около учреждения украшены сюжетами об озере Байкал и дочери его Ангаре».
На праздник на остров Конный пришли сотни жителей города, многие из них целыми семьями. Для горожан работала полевая кухня, где все желающие смогли угоститься горячим чаем и кашей.
«Большое спасибо за организацию такого праздника, все очень здорово и весело. Самое главное, интересно не только детям, но и взрослым. У нас отличное настроение!» — поделилась впечатлениями семья Кузьминых.
В мероприятии поучаствовали и сотрудники мэрии.
«В преддверии Нового года всем хочется верить в чудо и создавать его. Такое желание появилось и у сотрудников администрации Иркутска. Сегодня мы провели самый правильный корпоратив: собрались с коллегами из различных комитетов и украсили пространство шарами в палитре проекта “Счастья чистой воды”. И этой зимой мы решили назвать острова Юность и Конный островами Счастья», — сообщила советник мэра города Иркутска Инга Корочкина.
Главная ёлка на острове Конном высотой порядка восьми метров. В этом году она примет участие во Всероссийском конкурсе «Ёлки России» (0+). На нём выберут лучшие новогодние деревья, расположенные на общественных пространствах, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подведение итогов конкурса состоится в январе 2025 года.
«Надеюсь, нам удалось создать для иркутян праздничное настроение. Плюс провести очень правильный корпоратив с коллегами. Мы все с пользой провели время на свежем воздухе, покатались на коньках, оценили нашу новогоднюю лесную красавицу. В этом году ёлку украсили игрушки, созданные мастерами и ремесленниками Иркутска», — рассказала глава Правобережного округа Елена Торохова.
Отметим, соорганизаторами конкурса выступают Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, АНО «Креативная экономика», ООО «Ресурсный центр ФЕЙШЕН ХАБ» и НКО «Ассоциация по развитию городских парков и общественных пространств», при поддержке администрации президента Российской Федерации и Минстроя России.