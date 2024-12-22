38-летний мужчина умер на катке в Минске во время массовых катаний

Мужчина умер на катке в Минске во время массовых катаний. Об этом агентство «Минск-новости» передает со ссылкой на администрацию «F-1 Каток».
В талеграм-канале агентства сообщается, что одному из посетителей, 38-летнему мужчине, во время массовых катаний стало плохо, и была вызвана бригада скорой помощи.
Реанимационные мероприятия велись врачами более 50 минут, но спасти человека не смогли. Также уточняется, что персонал катка пытался реанимировать мужчину еще до приезда медиков.
Кроме того добавлено, что сеанс закончили, а посетителям вернули деньги за билеты.
Также информацию уточнила БелТА официальный представитель Управления Следственного комитета Беларуси по Минску Екатерина Гарлинская. Так, по данным следствия, мужчина приехал на лед крытого каток на проспекте Победителей, 4а вместе с детьми вечером 21 декабря.
— Со слов очевидцев, житель столицы катался на коньках и неожиданно упал, — добавила Гарлинская, подтвердив, что мужчину вызванные медики спасти не смогли и констатировали его смерть.
По ее словам, столичный Центральный райотдел СК проводит проверку, выясняя обстоятельства произошедшего. Также назначена судмедэкспертиза.
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