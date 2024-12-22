Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс Башкирии обратился к водителям с важным заявлением

Минтранс Башкирии обратился к водителям с важным заявлением.

Источник: Башинформ

Минтранс Башкирии предупредил водителей республики о предстоящих неблагоприятных условиях.

Ведомство сообщает со ссылкой на метеорологов, что завтра, 23 декабря в регионе ожидается сильный снег, метель, гололед. Местами на дорогах могут образоваться снежные накаты и заносы.

«Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям. Не садитесь за руль в состоянии опьянения или плохом самочувствии», — предупредили в минтрансе.