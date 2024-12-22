Минтранс Башкирии обратился к водителям с важным заявлением.

Минтранс Башкирии предупредил водителей республики о предстоящих неблагоприятных условиях.
Ведомство сообщает со ссылкой на метеорологов, что завтра, 23 декабря в регионе ожидается сильный снег, метель, гололед. Местами на дорогах могут образоваться снежные накаты и заносы.
«Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям. Не садитесь за руль в состоянии опьянения или плохом самочувствии», — предупредили в минтрансе.