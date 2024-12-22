В Башкирии ввели в эксплуатацию участок трассы М-12 до Москвы

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что сегодня, 22 декабря, при участии президента России Владимира Путина ввели участок трассы М-12, который проходит через регион.
— Эта дорога имеет огромное значение для республики. Из Уфы в Москву по новой трассе можно будет доехать в 1,5 раза быстрее, — отметил он.
Глава региона отметил, что раньше федеральная трасса проходила сквозь села, новая дорога обходит их, не причиняя неудобства местным жителям.
Руководитель республики также поблагодарил Федеральное дорожное агентство и компанию «Автобан» за рекордные сроки устройства дороги, а Владимира Путина за решение проложить трассу через Башкирию.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.