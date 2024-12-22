Начальник ИК-19, где произошел захват заложников, ушел на пенсию

Как сообщили в региональном УФСИН, Андрей Девятов, занимавший должность начальника ИК-19 в Суровикино Волгоградской области, вышел на пенсию. Новым руководителем учреждения стал подполковник Алексей Кручинин.
«В ИК-19 новый начальник. Ушедшего на пенсию Андрея Девятова сменил Алексей Кручинин», — говорится в сообщении пресс-службы УФСИН России по Волгоградской области.
Согласно информации, полученной изданием «Волгоградская правда» от собственных источников, решение об уходе на заслуженный отдых Андрея Девятова было обусловлено состоянием его здоровья.
Напомним, 23 августа в Суровикино группа заключенных из колонии ИК-19 захватила заложников.
Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали, включая начальника колонии № 19 Андрея Девятова.