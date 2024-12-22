Михаил Боярский не собирается помогать своей внучке стать певицей

Актер и певец Михаил Боярский заявил, что не будет помогать своей внучке Кате пробиваться на российскую сцену. По его мнению, девушка должна научиться самостоятельно преодолевать трудности.
«Я не стараюсь способствовать продвижению ее таланта на большую сцену, поскольку у нее есть один минус, один из самых крупных, — это фамилия. Она еще ребенок. У нее не выросли когти и мозоли. С фамилией Боярская не попадешь никуда», — высказался артист в шоу «Секрет на миллион».
Боярский также добавил, что его дочь Елизавета прошла через множество испытаний, но все-таки смогла добиться успеха.
26-летняя Катя Боярская дебютировала с синглом Bad girl в 2020 году под псевдонимом VENNA. Однако в 2023-м она решила выпускать песни под своим настоящим именем.
Ранее Михаил Боярский рассказал, что композитор Вячеслав Добрынин долго стеснялся петь из-за картавости.