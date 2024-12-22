Михаил Боярский не собирается помогать своей внучке стать певицей

«Я не стараюсь способствовать продвижению ее таланта на большую сцену, поскольку у нее есть один минус, один из самых крупных, — это фамилия. Она еще ребенок. У нее не выросли когти и мозоли. С фамилией Боярская не попадешь никуда», — высказался артист в шоу «Секрет на миллион».