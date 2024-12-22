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В Ростовскую область придет аномальное тепло до +11

В ближайшие дни в Ростовской области прогнозируют осадки.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ожидаются дожди в ближайшие несколько дней, с 23 по 24 декабря, сообщили в Северо-Кавказском УГМС. Завтра с утра также возможен туман. Ночью столбик термометра покажет 0 градусов, днем потеплеет до +7, а на юге региона до +11.

23 и 24 декабря по югу и западу Ростовской области порывы ветра составят от 15 до18 метров в секунду.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, какую погоду ждать в донской столице на Новый год. В Ростове 31 декабря и 1 января прогнозируют небольшой мороз. Как сообщили синоптики, в последний день года в донской столице утром столбик термометра покажет два градуса мороза, днем от 0 до +1, вечером −1. День будет пасмурным, днем может пойти небольшой снег. Первого января 2025 с утра два градуса мороза, днем до минус 3, вечером столбик термометра покажет −1. Облачно с пояснениями. Без осадков.