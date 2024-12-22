В Ростовскую область придет аномальное тепло до +11

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, какую погоду ждать в донской столице на Новый год. В Ростове 31 декабря и 1 января прогнозируют небольшой мороз. Как сообщили синоптики, в последний день года в донской столице утром столбик термометра покажет два градуса мороза, днем от 0 до +1, вечером −1. День будет пасмурным, днем может пойти небольшой снег. Первого января 2025 с утра два градуса мороза, днем до минус 3, вечером столбик термометра покажет −1. Облачно с пояснениями. Без осадков.