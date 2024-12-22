Ушел из жизни пермский баскетбольный тренер Владимир Кельсин

Владимир Кельсин — один из лучших баскетболистов Прикамья 1960-х годов. Он являлся учителем и детским тренером, много лет проработал в школе № 9. Под его руководством несколько поколений пермских ребят начали заниматься баскетболом и достигли достойных результатов.