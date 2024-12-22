Ушел из жизни пермский баскетбольный тренер Владимир Кельсин

На 87-м году жизни скончался заслуженный учитель России, детский тренер Владимир Никанорович Кельсин. Об этом 22 декабря сообщили в пермском баскетбольном клубе «Парма».
Владимир Кельсин — один из лучших баскетболистов Прикамья 1960-х годов. Он являлся учителем и детским тренером, много лет проработал в школе № 9. Под его руководством несколько поколений пермских ребят начали заниматься баскетболом и достигли достойных результатов.
Баскетбольный клуб «Парма» выразил соболезнования родным и близким Владимира Кельсин.