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Ушел из жизни пермский баскетбольный тренер Владимир Кельсин

Он много лет проработал в пермской школе № 9.

Источник: БК «Парма» / Telegram

На 87-м году жизни скончался заслуженный учитель России, детский тренер Владимир Никанорович Кельсин. Об этом 22 декабря сообщили в пермском баскетбольном клубе «Парма».

Владимир Кельсин — один из лучших баскетболистов Прикамья 1960-х годов. Он являлся учителем и детским тренером, много лет проработал в школе № 9. Под его руководством несколько поколений пермских ребят начали заниматься баскетболом и достигли достойных результатов.

Баскетбольный клуб «Парма» выразил соболезнования родным и близким Владимира Кельсин.