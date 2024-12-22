В новом альбоме Lil Baby будут фиты с Future, Young Thug и другими артистами

Американский хип-хоп-исполнитель Lil Baby поделился треклистом своего будущего альбома WHAM в социальных сетях. Согласно ему, в грядущем лонгплее будет совместный трек с рэперами Future и Young Thug под названием Dum, Dumb, and Dumber.
В WHAM также будут присутствовать коллаборации с GloRilla, Rod Wave, Rylo, Трэвисом Скоттом и 21 Savage. Также стало известно, что в четвертый студийник Lil Baby войдут 15 треков. Релиз пластинки намечен на 3 января.
Ранее Lil Baby заявил, что в следующем году выпустит два альбома. Второй лонгплей, получивший название Dominique, планируется к выходу в феврале.