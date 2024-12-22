На выезде из Уфы сбили насмерть пешехода

Сегодня, 22 ноября, в Уфе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГАИ столицы Башкирии.
По информации пресс-службы ведомства, 41-летний водитель автомобиля «Санг Йонг» ехал по Оренбургскому тракту, когда на выезде из города сбил пешехода. Сообщается, что мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
В результате случившегося мужчина скончался на месте происшествия. По факту аварии начали разбирательство.
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