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На выезде из Уфы сбили насмерть пешехода

В ГАИ столицы Башкирии сообщили подробности смертельного ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 ноября, в Уфе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГАИ столицы Башкирии.

По информации пресс-службы ведомства, 41-летний водитель автомобиля «Санг Йонг» ехал по Оренбургскому тракту, когда на выезде из города сбил пешехода. Сообщается, что мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате случившегося мужчина скончался на месте происшествия. По факту аварии начали разбирательство.

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