В Ростове по сравнению с другими донскими городами свинина оказалась самой дешевой

Зато баранина в донской столице стоит выше, чем в райцентрах и в селах. Так, за килограмм придется выложить 772 рубля. В Шахтах этот вид мяса тоже стоит недешево — 773 рублей. А в вот в Миллерово баранина самая дешевая на Дону, — 711 рублей за килограмм.