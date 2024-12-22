В Ростове по сравнению с другими донскими городами свинина оказалась самой дешевой

Сотрудники Ростовстата рассказали, сколько стоит мясо в донских городах. Так, в Ростове самая дешевая свинина. Один килограмм обойдется в 363 рубля, по региону же средняя цена на нее 378 рублей.
Зато баранина в донской столице стоит выше, чем в райцентрах и в селах. Так, за килограмм придется выложить 772 рубля. В Шахтах этот вид мяса тоже стоит недешево — 773 рублей. А в вот в Миллерово баранина самая дешевая на Дону, — 711 рублей за килограмм.
Самый дешевый вид мяса в нашей области — курятина, средняя цена на которую варьируется в районе 207 рублей. В Миллерово курица, как и баранина, по сравнению с донской столицей стоит намного дешевле — 188 рублей за кило. В Шахтах ценник — 196 рублей, а в Сальске — 200 рублей.