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В Башкирии выявили очаг бешенства

Глава Башкирии подписал укал о введении карантина.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении карантина из-за бешенства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По предоставленным данным, очаг выявили в Белебее, на территории личного хозяйства на Красноармейской, 248.

На территории хозяйства запретили лечить, вывозить и ввозить животных, посещать территории посторонним. Сотрудники госветслужбы намерены вакцинировать животных против бешенства, а также отловить безнадзорных.

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