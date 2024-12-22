В Башкирии выявили очаг бешенства

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении карантина из-за бешенства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
По предоставленным данным, очаг выявили в Белебее, на территории личного хозяйства на Красноармейской, 248.
На территории хозяйства запретили лечить, вывозить и ввозить животных, посещать территории посторонним. Сотрудники госветслужбы намерены вакцинировать животных против бешенства, а также отловить безнадзорных.
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