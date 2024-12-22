Певица SZA намекает на скорый выход новой музыки

R&B-исполнительница SZA заявила, что получила одобрение от своего менеджера на релиз новых треков. Певица рассказала об этом спустя несколько часов после выпуска долгожданного делюкс-альбома под названием LANA.
SZA поделилась в социальных сетях скриншотом переписки со своим менеджером. На снимке экрана видно сообщение, в котором исполнительница просит выпустить песни Take You Down, PSA и Open Arms. Менеджер ответил певице одобрительно: «Хорошо. Дай этому подышать хотя бы неделю. Подари им их на Новый год или Рождество».
Напомним, что поклонники ждали выхода делюкс-версии второго студийника SZA «SOS» (2022) больше года. Расширенное издание альбома под названием LANA наконец-то увидело свет 20 декабря.