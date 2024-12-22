«Производят ароматы по мотивам известных брендов, есть и своя рецептура». Парфюмерное предприятие возобновило работу в белорусских Докшицах

В рамках государственной инициативы «Один район — один проект» в районном центре Докшицы Витебской области два месяца назад возобновило работу предприятие по выпуску парфюмерии. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ.
Наименований продукции здесь 143, а будет порядка 200. За первый месяц выпущено более 250 флаконов духов, порядка 60% которых отправили в Россию. Сообщается, что на предприятии установлено современное оборудование, а работает 35 человек. Директор Вадим Русакович говорит, что будет больше:
— Численность работников мы планируем увеличить за счет увеличения ассортимента выпускаемой продукции. И добавится сюда выпуск диффузоров для дома, автопарфюма и аромасвечей.
В планах парфюмеров из Докшиц освоение рынков Казахстана и региона Средней Азии, а доля экспорта должна составить 70 — 80%.
На предприятии посвятили в некоторые особенности технологии производства парфюма. Например, срок отстоя готового купажа в специальных баках составляет 14 дней. А основной ингредиент — отдушка, которую покупают в Швейцарии. Благодаря этому в Докшицах «производят ароматы по мотивам известных брендов». Впрочем, отмечается, и наличие своей рецептуры.
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