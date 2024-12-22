«Производят ароматы по мотивам известных брендов, есть и своя рецептура». Парфюмерное предприятие возобновило работу в белорусских Докшицах

Наименований продукции здесь 143, а будет порядка 200. За первый месяц выпущено более 250 флаконов духов, порядка 60% которых отправили в Россию. Сообщается, что на предприятии установлено современное оборудование, а работает 35 человек. Директор Вадим Русакович говорит, что будет больше: