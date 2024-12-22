МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Пермского края

В ближайшие сутки в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным Пермского ЦГМС, утром и днем в понедельник, 23 декабря, на дорогах образуется гололедица.
Температура воздуха ночью опустится до −7…-2 градусов, в Перми до −4…-2. Днем потеплеет до −5…0, в Перми до −2…0.
В связи с прохождением неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, предупреждают в краевом управлении МЧС.
В ведомстве рекомендуют быть более осторожными. Жителям советуют избегать нахождение рядом с линиями электропередач, не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям.