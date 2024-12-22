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МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Пермского края

Жителям рекомендуют быть более осторожными.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 40% 770 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие сутки в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным Пермского ЦГМС, утром и днем в понедельник, 23 декабря, на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха ночью опустится до −7…-2 градусов, в Перми до −4…-2. Днем потеплеет до −5…0, в Перми до −2…0.

В связи с прохождением неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, предупреждают в краевом управлении МЧС.

В ведомстве рекомендуют быть более осторожными. Жителям советуют избегать нахождение рядом с линиями электропередач, не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям.