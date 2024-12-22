Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию 23 декабря

«Судя по всему, по этой причине мы пошли навстречу. Я очень надеюсь, что это будет правильно понято не только с точки зрения того, что Россия пошла навстречу, но и с точки зрения того, что надо Абхазии сделать выводы. Они должны разобраться с этим майнингом и с другими вопросами, которые они сделали поводом для внутриполитической борьбы. Это жест доброй воли со стороны России», — заключил депутат.