Скончался один из лучших баскетболистов Прикамья Владимир Кельсин

Один из лучших баскетболистов Прикамья Владимир Кельсин скончался в Пермском крае, сообщает «Новый компаньон».
Он ушёл из жизни на 87-м году жизни. Сообщение о его кончине БК «Парма» опубликовал 22 декабря.
«В пермской баскетбольной семье большое горе», — прокомментировали случившееся в баскетбольном клубе.
В БК «Парма» говорят о Владимире Кельсине как об одном из лучших баскетболистов региона 1960-х годов. Он также был заслуженным учителем России, много лет работал детским тренером, в частности преподавал в пермской школе № 9.
«Под руководством Владимира Кельсина несколько поколений пермских ребят навсегда влюбились в баскетбол. Наши соболезнования родным и близким Владимира Никаноровича. Вечная память!» — говорится на странице БК «Парма» в соцсети «Вконтакте».