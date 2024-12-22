Глава МЧС назвал проблемы с безопасностью в белорусских торговых центрах

— Есть проблемы по путям эвакуации с этих объектов. Они захламлены. Лестничные марши, к сожалению, используются не по назначению, что может вызвать достаточно серьезный коллапс при эвакуации людей с этих объектов. Ну и ряд вопросов других, — сказал Синявский.