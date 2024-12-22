Глава МЧС назвал проблемы с безопасностью в белорусских торговых центрах

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский назвал в интервью телеканалу «Беларусь 1» частые назвал проблемы с безопасностью в белорусских торговых центрах после пожара в витебском ТЦ «Беларусь».
— Есть проблемы по путям эвакуации с этих объектов. Они захламлены. Лестничные марши, к сожалению, используются не по назначению, что может вызвать достаточно серьезный коллапс при эвакуации людей с этих объектов. Ну и ряд вопросов других, — сказал Синявский.
По словам министра, такая работа ведется в рамках расследования уголовного дела. Ее ведут во взаимодействии с органами следствия.
— Мы обязательно их проинформируем по нашим выводам для дальнейшей правовой оценки деятельности этих субъектов, — обещал глава МЧС Беларуси.
Тем временем белорусские парфюмеры создали ароматы Беловежской пущи, а также с нотами жженой древесины и алкоголя. Еще парфюмерное предприятие возобновило работу в белорусских Докшицах.
Еще стало известно, что 38-летний мужчина умер на катке в Минске во время массовых катаний.
Также министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий прокомментировал политический опыт Владимира Зеленского: «Не знаю, ради чего он шел во власть».
А МАРТ и Мингорисполком сказали, как борются с ненадлежащей рекламой в листовках «Традиции здоровья» и «Целебник», сделанных под видом газет.