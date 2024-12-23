Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом

«Погода значительно ухудшилась — в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм. Идет нагонная волна на прибрежную полосу. Спецтехника работала до поздней ночи, пока позволяли условия. Сейчас волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет. К сожалению, это означает, что часть собранных мешков может получить повреждения. Море также почти наверняка выбросит на берег еще мазут», — предает оперштаб слова Нестеренко.