В ФРГ построили мост стоимостью 900 тысяч евро, который никуда не ведёт

В Германии среди поля появился мост, который никуда не ведёт, стоимость объекта составила 900 тысяч евро, пишет Bild.
По данным издания, мост построили в городе Радебург (федеральная земля Саксония), где проживает свыше семи тысяч человек.
Мост не удалось достроить из-за отсутствия денег. В материале говорится, что «налоговые поступления оказались значительно ниже ожидаемых».
В Управлении дорожного строительства и транспорта Саксонии заявили, что «продолжение строительных работ невозможно из-за экономической ситуации».
Изначально местные власти планировали "улучшить транспортную инфраструктуру в районе автострады Дрезден — Берлин, но у них закончились денежные средства. Стоимость всего проекта составляет 9,8 миллиона евро.
Председатель Левой партии в Саксонии Штефан Хартманг раскритиковал случившиеся и напомнил, что в ФРГ рушатся уже существующие мосты.
«В стране рушатся мосты, их срочно закрывают или сносят, а одновременно строятся ненужные сооружения, которыми никто не будет пользоваться. Это парадокс», — сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что в результате обрушения пешеходного моста в городе Зельце (федеральная земля Нижняя Саксония) погиб рабочий.