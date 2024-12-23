Голосов не хватило: звезды против Трампа, рэперы вне закона, «Матушка» в чартах

Международным хитом стала «Матушка-Земля» Куртуковой, «бездетная кошатница» Тэйлор Свифт не смогла повлиять на итоги президентских выборов в США, рэперы P Diddy и Jay-Z оказались в центре уголовного дела, а Канье Уэст вернулся в чарты и не побоялся посетить Россию, однако так и не дал концерт в Москве. «Известия» вспоминают о главных музыкальных сенсациях 2024-го и пытаются разобраться, как уходящий год «звучал» в новостях индустрии и, собственно, в наших наушниках или колонках.
Наша «Матушка».
Главным российским хитом 2024 года можно смело назвать «Матушку» Татьяны Куртуковой — фолк-певицы, имя которой до недавнего времени было совершенно незнакомо широкой аудитории. Сама песня была написана еще в 2022-м и тогда же появилась на стримингах, но лишь прошлой весной завирусилась по полной программе.
На сегодняшний день только у официальных роликов с «Матушкой» в YouTube суммарно около 150 млн просмотров. Но что еще интереснее, все эти месяцы сингл не покидал первые строчки чартов стримингов. Иначе говоря, дело не только в любопытствующих, решивших глянуть одним глазком, что же это за вещь, о которой все говорят. Нет, люди (весьма продвинутые и готовые платить за музыку) реально слушают «Матушку» в повседневной жизни.
Отчасти этот феномен подтвердил запрос общества на песни, апеллирующие к национальной гордости. В 2022-м SHAMAN пел «Я русский — и мне повезло», ну, а Куртукова вместе с автором хита Петром Андреевым облекла ту же идею в псевдофольклорные одежки: «Для меня — Святая Русь, для других — занозонька».
Однако, у Ярослава Дронова это был все же типичный поп-рок, пусть и исполненный с фолк-оттенками в вокале. Куртукова и Андреев же делают явную стилизацию под народную музыку, не боясь, а, наоборот, подчеркивая лубочность и мелодии, и стихов. Были даже предположения, что перед нами пародия, постмодернистская шутка — настолько здесь всё чересчур. Но серьезность намерений подчеркнута «модной» аранжировкой — почему-то в духе турецкой эстрады.
Впрочем, можно сколько угодно обвинять создателей и слушателей хита в дурновкусии, но это не отменит главного: трек не просто «зашел», он продемонстрировал исключительную живучесть. В буквальном смысле ушел в народ. Его поют и играют на разных инструментах музыканты-любители в метро, используют тиктокеры для своих роликов…
Кстати, именно последнее стало причиной того, что популярность «Матушки» вышла за пределы нашей страны. И вот уже французская футбольная «Лига 1» публикует ролик, где под «Матушку» показываются сейвы вратаря «Марселя» Херонимо Рульи.
Сможет ли Куртукова повторить успех или останется исполнителем одного хита, станет ясно, видимо, уже в следующем году. Но стоит признать, что сам ее взлет формирует новый образ отечественной поп-звезды: теперь это не развратная меркантильная девица с надутыми губами, которая всем своим видом (и не только) говорит «за деньги да», а скромная барышня с типично русской красотой без посторонних вмешательств.
Песенка спета.
Американская певица Тэйлор Свифт вошла в 2024-й в статусе главной мировой звезды музыкальной индустрии. Ранее журнал Time назвал ее «человеком года», сборы тура в поддержку новейшего альбома Тэйлор побили все рекорды, а выступления артистки с завидной регулярностью попадали в новостные сводки: то фанаты так прыгали, что устроили землетрясение, то авиакомпаниям пришлось вводить дополнительные рейсы, чтобы перевести всех купивших билеты на концерты…
Фото: Global Look Press/C FlaniganАмериканская певица Тэйлор Свифт.
Неудивительно, что в преддверии выборов президента США Тэйлор оказалась в центре особенно пристального внимания. Все ждали, кого же она поддержит и согласится ли на такой шаг в принципе. Ведь весь ее имидж построен на позитиве и аполитичности, Свифт не поет о социальных проблемах, не критикует власти и ни к чему не призывает своих поклонников. Иначе говоря, она делает всё, чтобы никого не раздражать и не отталкивать (вероятно, это один из секретов ее успеха). И в условиях, когда страна разделена на два непримиримых лагеря, ей явно не хотелось ассоциироваться с каким-либо из них.
Не хотелось, но пришлось. В какой-то момент сразу несколько крупных СМИ сообщили, что на Тэйлор давят и требуют «обозначить позицию». Иначе говоря, поддержать Камалу Харрис. Певица, очевидно, сопротивлялась до последнего, но когда ситуация для вице-президента стала совсем тревожной, Свифт «дожали».
Певица опубликовала пост, где недвусмысленно высказалась в пользу кандидата от Демпартии, подписавшись «бездетная кошатница» (намек на скандальное заявление Джей Ди Вэнса, напарника Дональда Трампа). В лагере республиканца не преминули ответить. «Нашей демократии угрожает токсоплазмоз» — пошутил Илон Маск. Ну, а сам Трамп высказался еще конкретнее: «Ненавижу Тэйлор Свифт!».
Самое интересное, что несмотря на мегапопулярность Свифт (в соцсетях у нее свыше полумиллиарда подписчиков — в полтора раза больше, чем всё население США), ее вступление в агиткампанию в пользу Харрис не принесло никакого ощутимого результата. Опросы до и после поста «бездетной кошатницы» не зафиксировали сколь-нибудь явной разницы в предпочтениях электората, а сами выборы и вовсе обернулись разгромом «синих».
В общем, простой народ недвусмысленно показал голливудским небожителям (а из музыкантов это не только Свифт, но и Билли Айлиш, и Мадонна, и Эминем…), что свое влияние на общественное мнение они сильно переоценивают.
Виновный «Пи» и все-все-все.
Политический оттенок имел и самый громкий скандал в американском шоу-бизнесе: арест рэпера P Diddy. Казалось бы, ну что такого? За решеткой оказалась очередная звезда хип-хопа, причем не столь актуальная и любимая публикой, как Эминем, Канье Уэст, Дрейк или 50 Cent. Сколько историй подобного рода случается из года в год (и хорошо, если без летальных исходов)… Но дело Шона Комбса (настоящее имя P Diddy) оказалось особым, поскольку потянуло за собой целый шлейф репутационных проблем для всего истеблишмента.
Если вкратце, сразу несколько женщин и мужчин обвинили рэпера в насилии и сексуальной эксплуатации, причем дело происходило как правило на его вечеринках, которые P Diddy устраивал с завидной регулярностью. В общей сложности иски к рэперу подали 120 истцов, из которых 25 были на момент предполагаемого преступления несовершеннолетними.
Фото: Global Look Press/Ricardo RubioАмериканский рэпер P. Diddy.
Конечно, после истории с Харви Вайнштейном подобные вещи уже вряд ли кого-то удивляют. Но особенность ситуации с P Diddy в том, что попасть на эти тусовки считалось особым шиком, и компанию Комбсу составляли самые успешные и яркие деятели шоу-бизнеса. Особенно дружескими были отношения между P Diddy и другим рэпером — Jay-Z, а также женой последнего, Бейонсе.
СМИ утверждали, что звездная пара не могла не знать о том, что творилось на вечеринках, и более того, покрывала бесчинства друга и заметала следы, используя свои связи. Бейонсе и Jay-Z — видные сторонники демократов, они поддерживали Барака Обаму, затем Хиллари Клинтон и Джо Байдена. Считалось, для Белого дома они совсем не чужие. Но если прежде популярность звезд, особенно Бейонсе, была для «синих» кандидатов подарком, то после истории с P Diddy агитация королевы r’n’b стала, наоборот, наносить ущерб репутации противников Трампа. Поэтому Камала Харрис лишилась важного козыря в своей кампании. Хотя, как показывает история с Тэйлор Свифт, вовсе не факт, что, не случись этого скандала, Бейонсе смогла бы повлиять на общественное мнение.
Так или иначе, выборы прошли, а проблемы у элиты американского шоу-бизнеса продолжаются. В декабре появилось обвинение уже в адрес самого Jay-Z, более чем серьезное: изнасилование 13-летней в доме P Diddy. Простят ли американцы своим кумирам их «голые вечеринки» — узнаем в 2025 году.
Уэст на Востоке.
Вплоть до истории с P Diddy и Jay-Z, Канье Уэст уверенно возглавлял список самых скандальных рэперов современности. Казалось, что после потери контрактов с Adidas и Universal Music (а следовательно — большей части своих доходов) и бесконечных провокационных выходов (и выходок) с полуголой супругой Бьянкой Цензори, он окончательно лишился статуса законодателя мод и превратился в очередного фрика, вдобавок, нерукопожатного.
Дошло до того, что Оззи Озборн публично запретил ему использовать сэмпл из своей песни, дабы не ассоциироваться с Канье. Но в начале 2024 года Йе совместно с Ty Dolla $ign выпускает альбом Vultures — и триумфально возвращается в чарты. Отсутствие маркетинговой поддержки лейблов не мешает синглу Carnival возглавить Billboard Hot 100, а самому Канье — в очередной раз доказать, что за его музыку публика готова стерпеть если не все, то очень многие причуды автора.
Фото: Global Look Press/Ian WestАмериканский рэпер Канье Уэст.
При этом, рэпер продолжает вести себя крайне сумасбродно и экстравагантно (с точки зрения американской элиты), и очередным проявлением этого становится неожиданный визит артиста в Россию. В то время, как топовые западные звезды бойкотируют нашу страну и соревнуются в осуждающих высказываниях, Канье в компании своего русского друга Гоши Рубчинского устраивает прогулку по Москве и всерьез обсуждает с нашими промоутерами перспективу большого стадионного концерта.
Начиная с лета СМИ и Telegram-каналы бомбардируют инфополе «инсайдами» с датами предполагаемого выступления, прогнозируя, за сколько дней билеты в «Лужники» или на аналогичный стадион были бы раскуплены полностью, но — шоу так и не случается. То ли не удалось договориться по цене, то ли сыграла свою роль неорганизованность и непредсказуемость артиста, который может долго-долго обещать и раз за разом откладывать выполнение обещанного (с его альбомами такое случается регулярно), но российским поклонникам Канье остается следить за его творчеством дистанционно — в частности, слушая продолжение Vultures, которое вышло через полгода после первой части и тоже имело успех.
Итоговый плейлист «Известий».
В каждый наш музыкальный обзор мы регулярно ставили плейлист с новыми песнями. Но в итоговой подборке, своего рода Топ-10, хочется представить не просто хорошие треки (их, разумеется, было во много раз больше десятка), а вещи знаковые, максимально показательные. Собственно, это и есть ответ на вопрос, как звучал 2024-й.
Начинаем мы с Carnival Канье Уэста и Ty Dolla $ign — тут всё понятно. Далее вы услышите удивительную коллаборацию американского рэпера Xzibit и якутской группы Otyken: в условиях, когда западные артисты максимально дистанцируются от России, появление такой записи вдвойне примечательно. Но и сама песня, без сомнений, неординарная.
В уходящем году рэп оставался главным музыкальным направлением и за рубежом, и в нашей стране, поэтому не стоит удивляться, что в нашем плейлисте так много работ с читкой. Однако, Not Like Us Кендрика Ламара попала бы в подборку в любом случае: это еще один громкий скандал, не описанный в основном тексте нашего материала, но все же требующий упоминания.
Ламар в своей композиции бросил вызов другому рэперу, Дрейку, — и сорвал куш, возглавив чарты. Конфликт звезд дошел до судебных разбирательств, перспективы которых пока неясны, но все это только способствовало популяризации Not Like Us.
А пока американские артисты выясняют отношения и отмываются от обвинений, российские реагируют на иные события. Альбом «Ополченский романс» РИЧа — одна из первых попыток серьезного художественного осмысления происходящего на СВО. И трек «Сколько» — яркий тому пример.
И снова мы перемещаемся за океан, где Лана Дель Рей выходит замуж и делает очередную коллаборацию с рэп-звездой — на этот раз с Quavo. А Тэйлор Свифт раскручивает свой альбом The Tortured Poets Department, который вызвал неоднозначную реакцию у критиков, однако имел несомненный коммерческий успех. Главный вопрос здесь — как синглы этих артистов попали на российский стриминг, всем санкциям вопреки. Но раз так, почему бы не воспользоваться этим?
В «точке золотого сечения» нашего плейлиста, конечно, «Матушка» Куртуковой. И небезынтересно сопоставить русский фолк от новой звезды с аналогичным явлением в США. Кантри-композиция не самого известного артиста Шабузи каким-то чудом сумела в этом году прорваться на вершину чарта Billboard Hot 100 — и продержалась там дольше всех иных хитов. Тэйлор Свифт, Бейонсе, Канье и прочим остается только завидовать удачливому новичку.
В России же, помимо «Матушки», на репите слушали рок «Поезда» Жени Трофимова и «Облака» Моей Мишель. Ими мы и завершаем наше музыкальное путешествие по 2024 году.
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