Голосов не хватило: звезды против Трампа, рэперы вне закона, «Матушка» в чартах

Неудивительно, что в преддверии выборов президента США Тэйлор оказалась в центре особенно пристального внимания. Все ждали, кого же она поддержит и согласится ли на такой шаг в принципе. Ведь весь ее имидж построен на позитиве и аполитичности, Свифт не поет о социальных проблемах, не критикует власти и ни к чему не призывает своих поклонников. Иначе говоря, она делает всё, чтобы никого не раздражать и не отталкивать (вероятно, это один из секретов ее успеха). И в условиях, когда страна разделена на два непримиримых лагеря, ей явно не хотелось ассоциироваться с каким-либо из них.