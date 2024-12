Голосов не хватило: звезды против Трампа, рэперы вне закона, «Матушка» в чартах

В уходящем году рэп оставался главным музыкальным направлением и за рубежом, и в нашей стране, поэтому не стоит удивляться, что в нашем плейлисте так много работ с читкой. Однако, Not Like Us Кендрика Ламара попала бы в подборку в любом случае: это еще один громкий скандал, не описанный в основном тексте нашего материала, но все же требующий упоминания.