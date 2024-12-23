Хомяк, да не тот: что показали на последнем в 2024 году фестивале поп-культуры

— Важным клеем между пятидесятилетним промежутком с момента выхода советского фильма и нашего, стала музыка Алексея Рыбникова и его участие в нашей картине в качестве композитора. Для меня вообще «Буратино» принципиально отличается от «Пиноккио» именно музыкой. В остальном мы взяли за основу произведение Толстого, но это довольно оригинальная работа с существенными отличиями от советского фильма. Одно из таких — технологическое. Буратино в нашей истории будет по-настоящему деревянным. Мы дойдем до лучших достижений компьютерной графики и возможностей артистов, — сказал продюсер фильма «Буратино» Александр Андрющенко.