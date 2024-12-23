Хомяк, да не тот: что показали на последнем в 2024 году фестивале поп-культуры

С 20 по 22 декабря в Москве прошел фестиваль современной поп-культуры «Хомякон», посвященный кино, компьютерным играм и комиксам. На площадке состоялась презентация самых ожидаемых фильмов, среди которых эпичное приключенческое фэнтези «Финист. Первый богатырь», «Буратино», комедия о жизни после смерти «Дорогая, я больше не перезвоню», детектив «Красный шелк». Об итогах фестиваля — в материале «Известий».
Фестиваль «Хомякон» в Москве.
Где еще довелось бы встретиться инопланетянину Хищнику и главному авантюристу Карибского моря пирату Джеку Воробью, чтобы помериться дредами, пока по соседству молчаливо разгуливает Дарт Вейдер, а чуть дальше к звезде комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» Дмитрию Чеботареву за автографом пробирается толпа визжащих от восторга поклонниц? Объединил всех фестиваль поп-культуры «Хомякон», созвучный названию зарубежного Comic-Con и посвященный играм, комиксам, аниме, кино.
На площадке столичного «Экспоцентра» разместились интерактивные зоны и квесты, маркет, аллея авторов. Центром притяжения публики стала главная сцена, где танцовщики состязались в k-pop cover dance, а косплееры демонстрировали мастерство перевоплощения в неведомых чудищ и мультяшек. И теперь у них есть почва для вдохновения на будущий год — основной частью программы стала презентация самых масштабных грядущих российских кинопроектов, которые подарят миру новых героев. Первые на очереди — персонажи из популярных сейчас русских сказок.
— Вы бы знали, как я дома прыгала до потолка и пищала, что я буду играть принцессу в сказке, и мой ребенок посмотрит это, — призналась «Известиям» актриса Кристина Строителева, которая исполнила роль Златы, возлюбленной главного героя в фильме «Финист. Первый богатырь».
Сказочный блокбастер про самого сильного, ловкого и красивого рыцаря Белогорья, которого гордо величают Ясным Соколом, станет первым подарком зрителям в новом году — он выйдет на экраны 1 января. Второй сюрприз, рассказали на «Хомяконе», — эксклюзивное новогоднее поздравление Чебурашки и новая история о полюбившемся персонаже, которые покажут только перед сеансами «Финиста».
— Это мультфильм из детства, у меня очень много приятных воспоминаний! Я точно так же его жду, как выхода «Богатыря», — рассказал актер Федор Гамалея, сыгравший в «Финисте» заколдованного погонщика верблюда, очарованного славянской красотой Бабы-яги в исполнении Юлии Пересильд.
Те, кому не терпится, смогут увидеть богатырский экшен раньше — «НМГ Кинопрокат» откроет ограниченные платные превью фильма «Финист. Первый богатырь» в некоторых кинотеатрах еще до официальной даты выхода с 29 по 31 декабря.
В приятном ожидании еще одной масштабной киносказки — «Буратино» — томиться придется дольше. Премьера состоится лишь через год, 1 января 2026-го. А пока создатели подогрели интерес публики первым тизером и подробностями проекта о любимом многими поколениями волшебном герое, мимику которому подарила юная актриса Виталия Корниенко.
— Важным клеем между пятидесятилетним промежутком с момента выхода советского фильма и нашего, стала музыка Алексея Рыбникова и его участие в нашей картине в качестве композитора. Для меня вообще «Буратино» принципиально отличается от «Пиноккио» именно музыкой. В остальном мы взяли за основу произведение Толстого, но это довольно оригинальная работа с существенными отличиями от советского фильма. Одно из таких — технологическое. Буратино в нашей истории будет по-настоящему деревянным. Мы дойдем до лучших достижений компьютерной графики и возможностей артистов, — сказал продюсер фильма «Буратино» Александр Андрющенко.
Разгадать код сказки пытается Юра Борисов. Об этом он сказал во время презентации картины «Пророк. История Александра Пушкина». Внимание к актеру на фестивале было приковано особое — недавно его номинировали на «Золотой глобус» за роль второго плана в «Аноре», пророчат номинацию на «Оскар».
Гости «Хомякона», помимо прочего, увидели эксклюзивный фрагмент российско-китайского детективного экшена «Красный шелк». События разворачиваются в Транссибирском экспрессе, который мчит через всю Россию с иностранными разведчиками и головорезами под видом пассажиров.
— Это настоящее зрелищное захватывающее кино. Его надо смотреть на большом экране, там масса трюков, не говоря уже о детективных поворотах. Эстетика картины современна — она рассказывается нелинейно, она вся путана во флешбэках. Она украдет ваше внимание на эти два часа целиком и полностью, — рассказал «Известиям» актер Гоша Куценко, который представил проект на фестивале в компании Глеба Калюжного, Ярослава Могильникова и других коллег.
На сцене «Хомякона», кроме того, раскрыли нового антагониста во вселенной «Короля и Шута» — в будущем фильме актер Илья Гришин появится в образе Некроманта; объявили о продлении сериала «Молодежка. Новая смена» на второй сезон; показали фрагмент из предстоящего мультсериала «Чемпионы» по мотивам знаменитых работ Бориса Дежкина («Шайбу! Шайбу!», «Матч реванш», «Метеор на ринге»); рассказали о шестисерийном проекте «Майор Гром: Сериал», который выйдет в 2025 году.
Поклонникам издательства BUBBLE также презентовали комиксы «Разумовский и Волков. Дорога в никуда» о детстве героев и их знакомстве, «Майор Гром. Книга 9. Против всех», «Майор Гром и Купер. Гроза района» и финальные тома линейки «Экслибриум».
Какие зрелища ждали геймеров.
В конце ноября в России прошла «Неделя игровой индустрии», во время которой было анонсировано значительное количество игр от отечественных разработчиков. По этой причине про любителей видеоигр на «Хомяконе» были вынуждены вспомнить по остаточному принципу — для них попросту не осталось крупных сюрпризов.
— На «Хомяконе» мы стремимся объединить фанатов самых разных вселенных, поэтому игровой контент нам не менее важен, чем кино и комиксы. В этом году мы собрали интересные инди-проекты в рамках шоукейса и представили игровую зону, а в будущем планируем масштабировать присутствие игровых компаний в фестивальной программе, — заявил продюсер игрового направления фестиваля Никита Моторкин.
Из заметных участников российской видеоигровой индустрии отметились «Иннова» и Astrum Entertainment. Первая компания привезла свою многопользовательскую игру Gran Saga, уже запущенную на мобильных устройствах и персональных компьютерах, а Astrum Entertainment ограничилась презентацией обновлений в соревновательном шутере Warface и анонсированным ранее контентом по Atomic Heart.
«Известия» изучили локальные премьеры фестиваля — оценили первый пресс-показ стратегии в реальном времени The Scouring, сыграли в актуальную версию комедийного шутера Brutal John, увидели новый контент в интерактивной визуальной новелле The Hungry Town.
За закрытыми дверями редакции также показали новый хоррор «Слив без возврата» от создателей Multitales и комикс-приквел по вселенной игры «Зайчик». Автор игры — Saikono Joker — в эксклюзивном интервью признался, что планирует выпустить финальную пятую главу «Зайчика» весной 2025 года, а ее объем составит порядка 50 тыс. слов. Первые четыре эпизода в сумме включают в себя 60 тыс. слов, поэтому финал будет масштабным. Приквел в формате цифрового комикса будет продаваться отдельно на странице игры в Steam.
21 декабря организаторы провели презентацию проектов от независимых игровых студий. Среди них была, а частности, пошаговая ролевая игра Synchro Bright Future, создаваемая единственной в городе Сыктывкар игровой студией, а также ностальгический «Фильмоскоп ужасов: Зеленые глаза», умело адаптирующий сказки из эпохи советских диафильмов к современным стандартам. Интересным фактом стало то, что автор «Фильмоскопа» организовал студию внутри советского автомобиля.
Создатели игры «Петя и Волк: дело об артефакте приключений» напомнили о себе отдельной презентацией при участии ее авторов.
— Без вложений в маркетинг, на органическом трафике, у проекта уже около 10 тыс. скачиваний в AppStore, VK Play и Rustore. В первый же день игра попала в ТОП-6 игр на iOS в категории «Приключения, бесплатные игры». На днях она получила фичер в магазинах RuStorе и VK Play, где у нее на данный момент 8,9 балла, — рассказала заместитель генерального директора АНО «ИРИ» Андрей Воронков.
Очевидно, что фестиваль не ставил задачу соревноваться с геймерскими мероприятиями типа РЭД Экспо или Игропром, но потребности молодежной аудитории по видеоигровым анонсам «Хомякон» смог удовлетворить в полной мере.
А завершилось мероприятие на музыкальной ноте. В последний день на его главной сцене выступила группа «Комната культуры» и ее фронтмен Женя Трофимов с их хитом «Поезда».