Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо: визит в РФ стал реакцией на слова Зеленского о транзите газа

По словам премьера Словакии, Путин подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на Запад.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Российскую Федерацию был реакцией на слова Зеленского о транзите газа.

Он рассказал, что российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на Запад.

«Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на слова Зеленского, который мне в четверг на мой вопрос ответил, что он против любых вариантов транзита газа через Украину на нашу словацкую территорию», — написал Фицо в соцсети Facebook*.

Кроме того, Фицо проинформировал, что в ходе встречи с Путиным в Кремле обсуждалась ситуация на Украине, возможности урегулирования украинского конфликта, а также отношения между Москвой и Словакией.

Напомним, Зеленский заявлял, что он «против любого транзита газа через Украину».

В Кремле состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Ранее сообщалось, что Фицо на русском языке поблагодарил Путина за встречу перед переговорами.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.