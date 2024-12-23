Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Приморья ждёт морозная погода в начале недели

В понедельник, 23 декабря, край останется под воздействием гребня мощного блокирующего континентального антициклона.

Сейчас в Ричмонде: -3° 2 м/с 54% 771 мм рт. ст. +3°
Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказали представители Примгидромета, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно прогнозам специалистов, в начале новой недели в регионе сохранится неизменная, солнечная и морозная погода. Температурный режим будет контрастным. Минимальная температура будет колебаться в пределах −16…-21 °C.

В центральных районах ожидается −23…-29 °C, на северо-востоке −31…-36 °C, на южном побережье −9…-15 °C. Днём столбики термометров поднимутся до −6…-14 °C, на северо-востоке −15…-20 °C, на юго-западе −2…-5 °C, отметили метеорологи.

Во Владивостоке понедельник будет солнечным, но морозным: днем ожидается −6…-10 °C. Будет дуть свежий северо-западный ветер. Во вторник он стихнет и потеплеет, температура ночью −9…-12 °C, днем −2…-5 °C.