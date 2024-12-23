Жителей Приморья ждёт морозная погода в начале недели

Об этом рассказали представители Примгидромета, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно прогнозам специалистов, в начале новой недели в регионе сохранится неизменная, солнечная и морозная погода. Температурный режим будет контрастным. Минимальная температура будет колебаться в пределах −16…-21 °C.
В центральных районах ожидается −23…-29 °C, на северо-востоке −31…-36 °C, на южном побережье −9…-15 °C. Днём столбики термометров поднимутся до −6…-14 °C, на северо-востоке −15…-20 °C, на юго-западе −2…-5 °C, отметили метеорологи.
Во Владивостоке понедельник будет солнечным, но морозным: днем ожидается −6…-10 °C. Будет дуть свежий северо-западный ветер. Во вторник он стихнет и потеплеет, температура ночью −9…-12 °C, днем −2…-5 °C.