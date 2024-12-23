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Что произошло в Хабаровском крае к утру 23 декабря

Мошенники наживаются на жителях Хабаровского края перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

Перед Новым годом активизировались мошенники. Они заманивают покупателей фальшивыми акциями и скидками. Поддельное приложение для отслеживания доставки крадет данные из банковских SMS. Эксперты советуют проверять сайты перед покупками и не устанавливать программы по сомнительным ссылкам.

В ночь на 22 декабря в квартире Комсомольска вспыхнул пожар. Огонь охватил кухню и коридор, пострадала 40-летняя женщина. Ее госпитализировали с ожогами. Спасатели ликвидировали пожар за час, причины возгорания выясняет дознаватель.

77-летняя жительница Сусумана поверила рекламе в интернете и перевела деньги «брокерам». Они убедили ее инвестировать средства, но обещанная прибыль так и не поступила. В полиции открыли дело о мошенничестве.