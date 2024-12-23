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В Ростовской области действуют штрафы за запуск фейерверков

В Ростовской области людей будут штрафовать за запуск фейерверков.

Источник: AP 2024

Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 21 декабря.

В нашем регионе действует запрет на использование пиротехнических изделий, однако многие люди продолжают запускать фейерверки. Возможно, именно поэтому сотрудники МЧС решили напомнить гражданам о возможных штрафах за нарушение правил.

За использование пиротехники предусмотрены следующие виды штрафов:

для физических лиц — от 3000 до 5000 рублей;

для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей;

для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.

Следует отметить, что использование хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня разрешено, если радиус опасной зоны не превышает 0,5 метра.

Напомним, что временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь продлил запрет на использование пиротехники в Ростовской области. Ограничение будет действовать до 1 декабря 2025 года.

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